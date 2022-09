Inter Atacante do Inter Alemão vira líder de participações em gols do time no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Atacante assume protagonismo e tem nove participações diretas Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Contratado com uma certa desconfiança por parte da torcida, Alemão é hoje uma peça fundamental no Inter. O camisa 35 tem contribuído na luta pelo G-4 do Brasileirão. No empate com o Corinthians (SP), se tornou o jogador que mais participa de gols no elenco colorado. Além disso, igualou Wanderson entre os artilheiros da equipe.

Na última partida, Alemão fez o gol em menos de um minuto do primeiro tempo. Aos 46 segundos, o atacante colocou para a rede. O atleta ainda conseguiu a marca do jogador que mais participou dos gols do time no Nacional e tem abraçado o protagonismo.

Com os gols e três assistências, são nove participações diretas para Alemão nos gols do colorado. Alemão disputou 22 partidas no Brasileirão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter