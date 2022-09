Grêmio Equipe do Grêmio se reapresenta e tem o primeiro contato com o técnico Renato Portaluppi

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogadores realizaram treinamento físico no gramado do CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O novo técnico do Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira (05), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Renato Portaluppi conversou com os atletas no vestiário, mas não foi a campo. O treino foi todo físico, comandado pelo preparador Réverson Pimentel e sua equipe.

Após dois dias de descanso, o plantel tricolor voltou aos treinamentos iniciando os preparativos para o duelo do próximo domingo (11), diante do Vasco da Gama, às 16h, na Arena, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Será o primeiro confronto comandado pelo novo técnico, que desembarcou por volta das 14h em Porto Alegre e seguiu para o CT Luiz Carvalho, onde se reencontrou com o grupo de jogadores. Enquanto o trabalho acontecia no gramado do CT, o novo comandante tricolor era apresentado oficialmente na sala de conferência.

O grupo realizou uma série de exercícios em toda a extensão do campo e depois seguiu para finalizar o treino na academia. Apenas os goleiros treinaram com a bola. A reapresentação do time ocorre na tarde desta terça-feira (06), já sob a orientação de Renato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio