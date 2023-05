Celebridades “Brilhará para sempre”; famosos homenageiam Rita Lee nas redes sociais após a sua morte

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Famosos e personalidades homenagearam a cantora Rita Lee após a notícia de sua morte, aos 75 anos Foto: Guilherme Samora/Reprodução (Foto: Guilherme Samora/Divulgação) Foto: Guilherme Samora/Reprodução

Famosos e personalidades homenagearam a cantora Rita Lee após a notícia de sua morte, aos 75 anos, na noite desta segunda-feira (08), em São Paulo. Ela deixa três filhos, Antônio, Beto, e João Lee, e seu marido e companheiro por mais de 40 anos, Roberto de Carvalho.

A cantora Pitty publicou em seu Twitter, “estou em frangalhos. A Maior nos deixa hoje… que dia triste. Ritinha, te amarei para todo sempre! meus sentimentos à família, aos amigos. brilhará eternamente pra mim. nunca haverá outra Rita Lee. obrigada por existir!”.

A cantora Ana Carolina também publicou: “Foi uma das coisas mais impactantes do início da minha carreira. Você esteve fortemente presente nos meus inícios e jamais morrerá. Jamais!”.

A cantora e atriz Preta Gil também publicou sua homenagem à cantora: “Minha tudo Rita Lee, as palavras me faltam agora!!! Eu tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta, cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente!!!!”

“Descanse em paz não combina com você, aonde quer que você vá, você será pra sempre luz e revolução!!! Te amo pra sempre!!!”

A atriz Gloria Pires também postou: “Grande, imensa Rita Lee! Gratidão por compartilhar sua luz. Ela brilhará para sempre. Descanse em paz”.

O perfil oficial do Corinthians também lamentou a morte da cantora, que era uma torcedora apaixonada do clube.

“Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da música nacional faleceu na última segunda-feira, após um câncer no pulmão. Torcedora apaixonada, participou ativamente da Democracia Corinthiana”, diz o post, que também traz o link para a música “Amor Branco e Preto” que Rita Lee e os Mutantes gravaram em homenagem ao Corinthians.

O escritor Guilherme Samora, que escreveu a autobiografia de Rita Lee junto à cantora, também publicou uma foto dela, com um emoji de coração partido.

