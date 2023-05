O fim do relacionamento com Arnaldo Baptista coincidiu com a saída dela do grupo. O primeiro álbum solo foi “Build up”, ainda antes de deixar a banda, em 1970. Ela também lançou “Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida”, em 1972, ainda gravado com a banda.

A carreira pós-Mutantes tomou forma com o grupo Tutti Frutti, no qual ela gravou cinco álbuns, com destaque para “Fruto Proibido”, de 1975, que tinha a música “Agora Só Falta Você”.

A partir de 1979, Rita começou a trabalhar em parceria com o marido Roberto de Carvalho e se firmou de vez na carreira solo. Ela escreveu e gravou canções de pop rock com grande sucesso.