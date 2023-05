Economia Rio de Janeiro sediará a cúpula dos chefes de Estado e de governo do G20 em 2024

O encontro, previsto para novembro do ano que vem, reunirá chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo na capital fluminense Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil O encontro, previsto para novembro do ano que vem, reunirá chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo na capital fluminense. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Rio de Janeiro foi escolhido como sede da cúpula do G20 em 2024. O encontro, previsto para novembro do ano que vem, reunirá chefes de Estado e de governo das 20 maiores economias do mundo, mais representantes de dez nações convidadas, na capital fluminense.

Em 2023, o evento ocorrerá nos dias 9 e 10 de setembro em Nova Délhi, na Índia. Em 2022, a cúpula foi realizada em Bali, na Indonésia. Em 2021, ocorreu em Roma, na Itália.

“Estamos de volta! Valeu, presidente Lula! Rio!”, escreveu o prefeito Eduardo Paes (PSD) no Twitter.

“Tudo isso está sendo possível graças aos esforços e empenho que estamos tendo em promover o Rio de Janeiro para o mundo. Esse encontro é um marco para a nossa história”, comemorou o governador Cláudio Castro (PL).

Em dezembro, o Brasil assumirá a presidência rotativa do G20, atualmente ocupada pela Índia.

O que é o G20?

O Grupo dos 20, conhecido como G20, é uma organização que reúne líderes de 19 países e da União Europeia. Juntas, essas nações representam cerca de 80% de toda a economia global.

Os membros do G20 são: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia.

