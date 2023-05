Celebridades Roberto de Carvalho e filhos de Rita Lee lamentam a morte da cantora

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Rita Lee e Roberto de Carvalho. Cantora morreu em sua casa, aos 75 anos, em São Paulo Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Após a morte da cantora e rainha do rock brasileiro Rita Lee, a família se manifestou nas redes sociais lamentando o ocorrido. Rita Lee morreu em sua casa, aos 75 anos, em São Paulo, na noite de segunda-feira (08).

Ela deixa três filhos, Antônio, Beto, e João Lee, e seu marido e companheiro por mais de 40 anos, Roberto de Carvalho. O filho Beto Lee postou no Instagram: “Te amo para sempre. Uma parte gigante de mim morreu.”

Seu outro filho, João Lee, compartilhou um vídeo no qual aparece ainda criança no colo da mãe, e disse: “Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo.”

“Eu perdi a minha mãe. Mas você é eterna. Seu legado, sua história e sua arte viverão para sempre. Essa é a minha missão para a vida toda. Enquanto eu estiver vivo e cheio de graça você vai continuar fazendo um monte de gente feliz.”

Antônio Lee publicou fotos da mãe, com a legenda “Oh Mamassita… I love you so. Esperando você me visitar nos meus sonhos para continuar as nossas longas conversas sobre o universo. Minha mamãe, obrigado”. O perfil de Roberto de Carvalho postou o comunicado oficial da morte da cantora.

