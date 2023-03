Notícias Brincadeira de Lula sobre obesidade do ministro da Justiça é criticada nas redes sociais

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

Referência do presidente a Flávio Dino teve repercussão negativa nas redes sociais. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Na última quarta-feira (15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou com a forma física do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), durante um evento público no Palácio do Planalto.

A polêmica envolvendo o presidente Lula aconteceu durante a solenidade de lançamento do Pronasci 2 (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania), em que Flávio Dino fez uma piada com o próprio peso.

“Um trabalhador da construção civil que tem uma bicicleta furtada não é a mesma coisa que uma pessoa que usa a bicicleta uma vez por ano para fazer atividade física. Falo de mim mesmo, como dá para notar”, disse. Já o presidente disse que “a obesidade causa tanto mal quanto a fome. É por isso que Flávio Dino está andando de bicicleta”.

As falas arrancaram risos da plateia, nas redes sociais a repercussão foi outra. Internautas alegaram que o presidente não deveria brincar com o peso do ministro, pois isso se classificaria como gordofobia.

No Twitter, internautas se dividiram em classificar a declaração do petista como brincadeira e grosseria, já que obesidade é uma doença crônica, definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo..

Também durante a cerimônia realizada na tarde de quarta-feira, 15, em Brasília, Lula afirmou que a obesidade deve ser tratada pelo Estado como uma questão de saúde pública. “Vai precisar que o Estado cuide com muito carinho desse mal”, complementou.

Em 2020, o Ministério da Saúde apontou que 22% dos brasileiros estão acima do peso considerado saudável. Por outro lado, durante a pandemia, o porcentual de pessoas que vivem em condição de insegurança alimentar saltou 58,7% .

Reações

Parlamentares como Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) usaram as redes sociais para falar sobre as declarações de Lula e a maneira como apoiadores do presidente lidaram com a situação.

“Alô galerinha chata que acha obesidade lindo: o Lula falou o óbvio aqui. Vão chamá-lo de gordofóbico também? Ou vão parar de glamourizar uma doença?”, escreveu Kim Kataguiri .

O deputado federal Nikolas Ferreria (PL), que recentemente se envolveu em uma polêmica após ser gordofóbico com a influenciadora Thais Carla, disse que existiam dois pesos e duas medidas quando Lula estava envolvido.

“Lula diz que banheiro trans é invenção de satanás e que obesidade é doença e faz piada sobre. Não importa o que diz, mas quem diz. Só pra registrar mesmo”, comentou.

