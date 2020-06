Magazine Britney Spears curte dia ao ar livre ao sair da quarentena após três meses

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Cantora foi clicada em passeio de bike e correndo em parque em Los Angeles. (Foto: Reprodução/Instagram)

Britney Spears foi clicada fora de casa pela primeira vez em três meses nesta segunda-feira (22). A cantora de 38 anos curtiu o dia quente em Los Angeles ao lado do namorado, Sam Asghari e seu segurança.

Segundo os paparazzi, Britney almoçou com o amado em um restaurante perto de sua casa em San Fernando Valley antes de curtir um momento de compras em uma loja de departamento na região.

Mais tarde, a cantora aproveitou um passeio de bicicleta e uma sessão de treino descalça em um parque, com direito a uma sessão de fotos improvisada com o segurança.

No condado de Los Angeles, a reabertura de comércios, restaurantes e locais públicos – fechados por conta da pandemia do novo coronavírus – começou gradualmente no meio do último mês de maio.

Homenagem

O mês de junho é marcado para lembrar o orgulho LGBTQI+ e Britney Spears fez um vídeo nesta terça-feira (23) mostrando seu apoio. Ela ressaltar a força da comunidade, mas no fim, tem um toque cômico com a participação do namorado, Sam Asghari.

“A todos os meus amigos da comunidade LGBTQ: Happy Pride Month. Vocês trazem muita paixão e articulam bem tudo o que fazem. Por causa de vocês, tive as melhores noites da minha vida. Eu te amo tanto que até dói”, disse ela antes que seu namorado Sam Asghari interrompesse e gritasse algo ao fundo.

“Baby, fique quieto!” ela gritou, de maneira bem-humorada.

Apesar de ser heterossexual, Britney Spears é um ícone da comunidade LGBTQI+. Suas músicas inspiram liberdade e são trilhas perfeitas para qualquer momento. Além disso, ela também inspira drag queens e performers no geral.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine