Magazine Músico gaúcho Levy está a poucos passos de tocar em Portugal

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Artista radicado em Porto Alegre participa de concurso em São Paulo que dá direito a vaga em grande festival europeu Foto: Divulgação Artista radicado em Porto Alegre participa de concurso em São Paulo que dá direito a vaga em grande festival europeu. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Milhares de artistas e bandas brasileiras se inscreveram no EDP Live Bands 2020, festival de música com sede em São Paulo promovido pela EDP, empresa do setor energético português. Apenas seis chegaram, por escolha do júri, à final.

Entre os artistas escolhidos, está o gaúcho Levy. Radicado em Porto Alegre, ele apresentou a sua música “Passarinho”. A canção caiu no gosto dos jurados e, agora, Levy viajará no final do ano para a capital paulista para a grande final. O vencedor do concurso embarcará para tocar no evento europeu “NOS Alive”, festival de música anual realizado no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, Portugal.

“Tive a honra de ser escolhido via júri para esta final, que será realizada após melhorar a situação da pandemia. Agora, com a banda, vamos mostrar nossa fibra em São Paulo, para conseguir a vaga em Portugal” comenta Levy.

O músico gaúcho já rodou por todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro com sua música que mistura influências da MPB e do Rock. Em 2016, lançou o disco “Porto Alegre Quando Chove” e, em 2019, uma série de animações em vídeo para o seu novo disco: “Eu Passarinho”.

Conheça mais sobre o festival: https://edplivebands.edp.com/brasil.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine