Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

A licitação tem como critério de julgamento o maior valor de outorga

A Agenda Infraestrutura, publicada pelo Ibeji (Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura), destaca em sua última edição o processo de concessão do Mercado Público de Porto Alegre. Destinada a 2 mil investidores de todo o Brasil, a publicação é distribuída com o objetivo de informar sobre projetos em andamento no País.

Além de detalhes sobre o edital de concessão do Mercado Público, lançado no dia 5 deste mês, investidores cadastrados no mailling do Ibeji estarão informados também sobre a rodada de reuniões que a prefeitura de Porto Alegre vai promover com empreendedores a partir desta quarta-feira (24). “Cumprimos nosso papel de promover os projetos, em âmbito nacional, e fomentar o debate acerca das oportunidades existentes”, disse o presidente do instituto, Augusto Neves Dal Pozzo.

O secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, destacou a importância de organismos como o Ibeji. “Trabalhamos muito nesse projeto, cuidando de cada detalhe para a construção de um edital robusto, que valorize esse patrimônio tão importante da cidade e que seja interessante para a iniciativa privada, de modo a garantirmos uma entrega de qualidade à população”, afirmou.

A sessão de entrega das propostas pelos interessados na concorrência está marcada para o próximo dia 31. A licitação tem como critério de julgamento o maior valor de outorga e estabelece como proposta mínima R$ 17,85 milhões. O contrato de concessão deverá ser de 25 anos.

