Música Britney Spears está “100% otimista” sobre batalha judicial, diz amigo

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cantora está enfrentando processo contra seu pai pelo fim de tutela Foto: Reprodução Cantora está enfrentando processo contra seu pai pelo fim de tutela. (Foto: reprodução) Foto: Reprodução

Britney Spears está bem confiante quanto ao processo que está enfrentando contra seu pai pelo fim de sua tutela. Segundo Billy B, ex-maquiador da cantora, ela está “100% otimista sobre o resultado”, é o que afirma o site ET.

O maquiador teria dito ainda que fala com Britney todos os dias no telefone ou por mensagens de texto e que ela teria ficado “triste e desapontada” ao saber sobre boatos de que ela estaria “enfrentando desafios com sua saúde mental”.

“Estamos falando de alguém que fez uma residência em Las Vegas sob uma tutela. É ridículo que digam que ela não está bem”, continuou Billy.

Na última semana, foi noticiado que a tutela de Britney será mantida até setembro de 2021, por enquanto. A data anterior era Fevereiro de 2021, mas foi adiada após uma audiência online com os pais e advogado da cantora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Música