Instagram se une a plataforma Genius para lançar o "Lyric Reels"

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

O recurso ‘Lyric Reels’ foi lançado no começo deste mês. (Foto: Reprodução)

Entre as estratégias de marketing do Instagram para superar o forte crescimento do TikTok, principalmente no meio da indústria da música, está a união com o Genius e a criação do recurso ‘Lyric Reels’, lançado no começo deste mês. O Genius é uma plataforma americana que reúne artistas e suas composições apresentando o significado por trás das suas letras em um formato de anotações trecho-por-trecho.

Em comunicado oficial à imprensa, Genius disse: “Combinando o amor do Genius pelo conhecimento musical com a experiência do Instagram Reels, o Lyric Reels oferece uma nova abordagem para a narração de histórias musicais: vídeos curtos, divertidos e envolventes que compartilham as histórias por trás das músicas, expressas com as próprias palavras dos artistas”.

A plataforma vem ganhando força e já simula uma entrada, ainda tímida, no Brasil. Mas, chega com força em uma escala global ao criar com o Instagram o Lyric Reels. A novidade, focada na criação de conteúdo musical através da nova ferramenta, estreou com a rapper Megan Thee Stallion. Quem também já aderiu foram 24kGoldn e Tate McRae, que já dividem as letras e o significado por trás de suas últimas canções por meio do Lyric Reels.

O Instagram anunciou no mês de junho o início dos testes na ferramenta “Reels” no Brasil, como um formato novo e aprimorado, resultado do teste de “Cenas” que foi rodado com exclusividade no país ao longo dos últimos meses.

O Cenas foi lançado em novembro de 2019 e o POPline.Biz é Mundo da Música explicou a relação de semelhança com o TikTok e a criação de experiências como um diferencial na produção de conteúdo.

Além do Brasil, a plataforma está expandindo esse teste para a França e Alemanha. Com o Reels, as pessoas podem gravar e editar vídeos de 15 segundos com múltiplos cortes, incluindo áudio, efeitos e novos recursos criativos. Além do Stories, agora os usuários compartilhar seus reels com amigos e seguidores no Feed e, se tiver uma conta pública, diretamente no Explorar, assim ele poderá ser visto por uma audiência ainda maior.

O Lyric Reels está disponível no Genius.com (desktop e mobile), no aplicativo iOS da Genius, e em @genius no Instagram.

