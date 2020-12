Variedades Saiba como cuidar corretamente da saúde no verão

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











As férias podem comprometer a dieta e a rotina de treino se alguns cuidados não forem tomados. (Foto: Reprodução)

O verão começou oficialmente nesta segunda-feira, dia 21. No entanto, esse é um período um pouco mais complicado no quesito emagrecimento: algumas festas de família e até mesmo possíveis confraternizações, desde que obedecendo aos protocolos de segurança, e as merecidas férias após um ano totalmente atípico como foi 2020, podem comprometer a dieta e a rotina de treino se alguns cuidados não forem tomados. Mas você sabia que é possível manter o peso e, até, continuar emagrecendo nesse período? Conheça as dicas de profissionais do esporte para aproveitar melhor o verão e se exercitar!

Driblando os efeitos do calor

Quanto maior a temperatura do ambiente, maior será a energia gasta pelo organismo para se resfriar. Nesse caso, a ingestão de água deve receber uma atenção especial. “Mantenha-se sempre hidratado, 200ml a cada 30 minutos de atividade, no mínimo”, explica o educador físico especializado em corridas de rua e Coach de Bem-estar e Saúde, Luiz de Argila Bernabeu.

É possível emagrecer?

Se você ainda não pratica esportes, é recomendável que não inicie um programa sozinho no verão. “No caso da pessoa que já é praticante, é interessante manter as mesmas características do treinamento no período”, reforça o docente do curso de Educação Física, Roberto Gimenez.

Preparação minuciosa

Se o indivíduo é sedentário e quer começar a fazer exercícios, é importante procurar ajuda profissional. “Procure seu médico para saber se está apto para fazer exercícios nesse momento. Depois, você deve consultar um educador físico ou fisioterapeuta, se quiser fazer uma análise bem detalhada. Esses profissionais são capazes de preparar a melhor sequência de exercícios para você, na qual ele vai respeitar a condição climática, que é o calor”, lembra o educador físico especialista em fisiologia do exercício, Gilberto Cândido.

Atividades recomendadas

Para usar as características do verão a seu favor, aposte em exercícios ao ar livre: você pode fazer uma caminhada ou, caso esteja melhor condicionado, fazer pequenas corridas, por exemplo. Alguns exercícios possuem, inclusive, a capacidade de aumentar a relação do indivíduo com o ambiente. “Se você estiver em uma praia, pode fazer caiaque, stand up paddle, alugar uma bicicleta”, lembra Ricardo Nakai, especialista em mudança de comportamento, desenvolvimento humano e educador físico.

Para o profissional, fazer aula de surf pode ser uma maneira de realizar atividades físicas e se inserir na natureza de uma forma prazerosa.

Hora certa

No verão, você consegue manter o seu metabolismo acelerado, além de estar inserido em um momento de relaxamento mental. Para Ricardo Nakai, uma boa aposta seria priorizar as primeiras horas do dia, quando o sol está mais baixo e a umidade está melhor, além de você estar descansado por ter acabado de acordar. Se isso não for possível, os exercícios também podem ser feitos no final do dia, mas o profissional indica a manhã como momento propício para essas atividades. “Eu sempre recomendo começar o dia fazendo o exercício, pois você passa o dia todo tranquilo e relaxado em relação a isso”, completa Ricardo.

Roupa adequada

“Na medida do possível, as vestimentas devem ser leves e claras, em razão do calor do verão. Para evitar lesões, é funda mental a escolha do calçado certo: macio o suficiente para evitar impacto excessivo sobre as articulações e rígido o suficiente para evitar entorses”, explica Roberto Gimenez.

Alimentação

O que você come e a maneira como faz suas refeições podem interferir de forma negativa ou positiva na hora de se exercitar. “É importante tomar cuidado com o consumo excessivo de doce ou de gordura. Existem estudos que comprovam que alguns alimentos desse tipo, além de prejudicarem a recuperação de lesões, podem agravar o problema”, lembra o educador físico, especialista em bioquímica, fisiologia, nutrição e treinamento, Samir Barel. “É importante evitar horários críticos, como das 11h às 16h, que têm maior incidência do sol”, complementa.

Respeite o corpo

Antes de iniciar uma atividade física visando, não só o emagrecimento, mas, também, o bem-estar, lembre-se de que ela deve ser prazerosa. “Se estiver muito desafiante ou trazendo algum transtorno, você deve sair dessa zona de desconforto. Isso, principalmente, para quem não é treinado ou está iniciando”, finaliza Gilberto.

Recomendações para o verão: Acorde e coma algo que sustente, como uma fruta ou outro alimento que caia bem no sistema digestivo; Aguarde uns minutos e faça a atividade que mais lhe agrade; Mantenha-se hidratado; Se não der para se exercitar de manhã, faça ao entardecer, com a temperatura amena.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades