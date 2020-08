Britney Spears pagou mais de US $ 1 milhão – R$ 5,4 milhões na cotação atual – em taxas legais por sua tutela no ano passado.

Segundo o E! News, a cantora teve seus hábitos de consumo registrados em novos documentos judiciais relacionados à sua tutela em curso, que revelaram ainda que seu pai, Jamie Spears, recebeu aproximadamente US $ 128 mil – R$ 699,5 mil – por seu papel como tutor – posição renunciada em setembro de 2019 por motivos de saúde.

Até o próximo 22 de agosto, o tutor legal temporário de Britney é Jodi Montgomery. Ainda segundo o E! News, Britneu também gastou US $ 91,2 mil (R$ 498,4 mil) em viagens para locais como as ilhas Turks e Caicos e Miami, enquanto ela também recebeu um subsídio semanal não divulgado para gastar a seu critério. Além disso, pelo menos US $ 1 milhão foram gastos em despesas residenciais, e reparos – especialmente após os danos causados por dois incêndios.