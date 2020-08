A saga do divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (10): segundo o site Page Six, a atriz de 43 anos pediu que o juiz particular que supervisionava o processo fosse desqualificado do caso por revelações insuficientes de suas relações comerciais com um dos advogados do pai de seus seis filhos – Madoxx, de 19 anos; Pax, de 16 anos; Zahara, de 15 anos; Shiloh/John, de 14 anos, e os gêmeos Vivienne e Knox, de 12 anos.

Entenda

Angeline e Brad foram considerados legalmente divorciados em abril de 2019, mas o processo continua devido ao chamado julgamento bifurcado, um recurso na legislação americana que permite que o ex-casal seja considerado solteiro enquanto questões como a divisão de bens e a guarda de filhos continuam sendo discutidas. Os atores contrataram então um juiz particular para manter em segredo de justiça dados pessoais e financeiros que eles não querem que venham a público.

Mas Angelina argumenta que o juiz John W. Ouderkirk “falhou em divulgar os casos que demonstraram o relacionamento atual, contínuo e recorrente” com Anne C. Kiley, a advogada de Brad. Com isso ela argumenta que ele tem um conflito de interesses no processo e não tem imparcialidade para julgar o caso.