Antonio Banderas revela que está com coronavírus no dia do seu aniversário

Nesta segunda-feira (10), mesmo dia em que completa 60 anos, o ator espanhol Antonio Banderas revelou ter testado positivo para Covid-19 e que está em quarentena.

“Gostaria de acrescentar que me sinto relativamente bem, apenas um pouco mais cansado do que de costume e confiante de que vou me recuperar o mais rápido possível seguindo as recomendações médicas que, espero, me permitam superar o processo infeccioso que sofro e que está afetando tantas pessoas ao redor do planeta”, escreveu Banderas em suas redes sociais. Ele também declarou que vai aproveitar o isolamento para ler, escrever e descansar.

Banderas não compareceu no domingo a um evento de gala beneficente do qual seria o apresentador, em Marbella, cidade a 60 km de Málaga.

Vencedor de vários prêmios na carreira, Banderas recebeu este ano sua primeira indicação ao Oscar por seu papel no oitavo filme em que trabalhou com o diretor Pedro Almodóvar, “Dor e Glória” – a atuação rendeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes em 2019.

O ator protagonizou filmes como “A máscara do Zorro”, “A balada do pistoleiro” e “Ata-me!”, de Pedro Almodóvar, entre muitos outros.