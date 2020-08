Britney Spears fez um pedido oficial à justiça americana para que seu pai, Jamie Spears, não seja mais o único responsável por sua tutela, segundo o site TMZ.

Ela quer que Jodi Montgomery, que foi aprovada como sua tutora temporária, tome de vez o lugar de Jamie, que desde 2008, quando a cantora teve um colapso mental, controla o patrimônio avaliado em US$ 200 milhões (R$ 1,09 bilhão) e boa parte das decisões que impactam a vida da filha.

Nos documentos, o advogado diz que Britney “prefere fortemente” manter Jodi Montgomery, apontada para a função ano passada, seja sua tutora permanente. Ela também não quer que Jamie seja o único a cuidar de seus negócios – até 2019, ele dividia com um co-conservador a administração das finanças da cantora.

Em vez disso, Britney prefere a profissionalização do controle de seu patrimônio, provavelmente por um banco. Mas nas conversas preliminares, Jamie quer continuar como co-conservador desse aspecto da vida da filha.

De acordo com o TMZ, ela ainda está decidida a ter mais controle sobre sua carreira e já avisou que não fará mais as chamadas “residências”, longas temporadas em que um artista se apresenta em uma única casa de shows como atração fixa durante meses ou até anos.

Entenda

O empresário é tutor da cantora desde 2008 – no ano anterior ela sofreu um colapso mental, registrado por paparazzi que flagraram a princesinha do pop raspando a cabeça com uma máquina dentro de uma loja de conveniência. Jamie dividia a conservadoria de Britney com o advogado Andrew Wallet, que ano passado abriu mão de ser co-tutor da estrela.

Jodi assumiu a função depois que Jamie pediu à Justiça que outra pessoa cuidasse de Britney temporariamente – ele estava passando por problemas de saúde graves, após duas rupturas no cólon no final de 2018 e não poderia mais contar com Andrew, que já havia anunciado sua saída.

A situação de Britney levou os fãs a criar o movimento “Free Britney”, pois acreditam que a cantora está sendo controlada e manipulada pelo pai. Jamie, por sua vez, disse que a ação é uma piada.