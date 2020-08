Após sua curta e polêmica passagem pela política como Secretaria Especial da Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte estaria querendo voltar para a TV Globo, emissora ao qual trabalhou como atriz por 50 anos.

Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, a “namoradinha do Brasil”, teria conversado diretamente com a autora Glória Perez sobre a possibilidade de ser escalada para a próxima novela da TV Globo.

A trama que será escrita por Perez está prevista para estrear em 2021. Ainda de acordo com Feltrin, há grandes chances de Duarte conseguir voltar para a TV Globo, já que a emissora não barra mais a contratação de artistas por eles terem realizado uma quebra de contrato anteriormente.

Vale lembrar que Regina também sondou alguns amigos que trabalham na empresa carioca para ver se tem a chance de retornar voltar para o canal.