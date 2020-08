À espera do segundo filho, Simone relatou as primeiras mudanças em sua rotina na gravidez. Segundo a cantora, ela está bastante sonolenta e enjoada. “Nesse início, eu tenho sentido muito sono e estou enjoando. Acho que em breve virão os desejos”, disse no “Domingão do Faustão”.

Simone avisou que vai compartilhar com os seguidores mais sobre maternidade. Em seu canal no YouTube, a artista já mostrou como foi dar a notícia para o marido e exibiu a primeira ultrassonografia. “Quero dividir todas essas etapas da minha gestação com meu público por lá. Recebemos tantas mensagens de carinho, amor, que faltam palavras para agradecer”, comentou.

Planejando descobrir o sexo da criança em um chá revelação, Simone não escondeu a sua felicidade. “Estou me sentindo maravilhosa! O Henry me pedia muito um irmãozinho e o Kaká também queria. Então, planejamos bastante e, agora, estamos curtindo essa bênção de Deus na nossa vida”, afirmou.

Em julho, o canal de Simone atingiu mais de um milhão de inscritos. Ela acredita que os vídeos são um sucesso por mostrar com naturalidade suas intimidades: “O público adora saber curiosidades da vida do artista, do casal. E, quanto aos temas, muitos sugerem de conversar em casa, outros a produção do canal sugere, outros vêm dos fãs”.

Junto com o marido, Kaká Diniz, Simone arranca boas risadas do público. “Uma das coisas que foi surpresa pra mim nessa quarentena. Meu marido me incentivava a abrir meu canal, as pessoas me pediam muito porque me acham divertida na rede social. Com esse incentivo todo, falei: ‘estou tendo um tempo bom agora e vou enfrentar isso, vou abrir meu canal’. O público sempre curtiu muito a nossa dinâmica familiar, então a ideia veio naturalmente. É um sucesso! Todos os vídeos que coloco são milhões de visualizações! As pessoas se identificam com as histórias e é tudo verdade, conto tudo o que vivo, tento passar a realidade para a galera de casa. Tem sido uma experiência incrível”, falou.