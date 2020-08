Britney Spears revelou um truque para improvisar spa em casa durante a quarentena. A estrela do pop usou sua rede social para compartilhar a artimanha usada por ela para improvisar um spa em casa. A cantora disse que a atividade tem ocupado seu tempo durante a quarentena. “Peguei mel, dois dos meus hidratantes preferidos, óleo de coco, óleo de bebê… E me embrulhei em papel alumínio e papel filme”, explicou a cantora.

Spears ressalta que o tratamento deu resultado após uma hora. “Fiquei mais macia que bumbum de bebê!”. Além disso, a cantora também comprou um tapete que vibra e faz massagem nas costas. Na publicação, Britney lembrou que há 15 anos tinha feito um tratamento de banho de frutas em um spa de Nova York, nos Estados Unidos.

“Os antioxidantes devem ter feito sua mágica, porque minha pele ficou ótima depois”, relata. “Depois do coronavírus, esse vai ser o primeiro lugar que eu vou”, acrescentou. Além do relato, a cantora ainda postou um vídeo em que posa ao som do hit “La Isla Bonita”.