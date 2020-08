Por Redação Rádio Grenal | 9 de agosto de 2020

Após conquistar o segundo turno do Campeonato Gaúcho, agora é a vez do Brasileirão. Neste domingo (9), às 19h, na Arena, o Grêmio terá pela frente o Fluminense de Odair Hellmann em sua estreia no Campeonato Brasileiro.

O técnico Renato Portaluppi precisará fazer algumas mudanças no time titular que enfrentou o Inter na última quarta-feira (5). A principal dúvida está no ataque. Isso porque o Grenal 426 deu um ar de despedida de Everton Cebolinha na equipe tricolor. O atacante já está com as negociações com o Benfica bem avançadas, e o Grêmio só está aguardando que o time português pague o valor estipulado pelo jogador. Em seu lugar, entra seu sucessor natural, Pepê.

Nas laterais, mas dúvidas. Victor Ferraz segue com dores musculares e continua sendo desfalque na lateral direita. Com isso, o colombiano Orejuela deve seguir tendo oportunidade na posição. No lado esquerdo, Cortez, que foi titular no Grenal, ganha sequência, pois Guilherme Guedes também sente dores musculares.

Por fim, no meio de campo, Matheus Henrique e Maicon foram reavaliados e devem ser dúvidas, devido ao desgaste físico. O técnico também não poderá contar com Jean Pyerre, dispensado por questões pessoais. As baixas abrem lugar para Lucas Silva e nomes como Thaciano e Isaque podem aparecer. Thiago Neves está concluindo um protocolo de reforço muscular e mais uma vez não deve ser relacionado.

O provável time do Grêmio tem: Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Lucas Silva e Maicon; Alisson, Thaciano ou Isaque e Pepê; Diego Souza.