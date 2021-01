Variedades Bruna Marquezine arrasa em ensaio sexy em ilha particular

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

A atriz fez caras e bocas usando roupa de moda praia, em meio à natureza. (Foto: Reprodução/ Instagram/ André Nicolau)

Bruna Marquezine posou deslumbrante para as lentes do amigo André Nicolau diretamente da ilha particular, em Angra dos Reis, que ela foi passar a virada de ano com Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelminha. A atriz fez caras e bocas usando roupa de moda praia, em meio à natureza.

Bruna já ironizou os boatos de que ela e Kalimann não estavam se dando bem durante a viagem com as ex-BBBs. As especulações de que estava tendo um mal-estar entre Bruna e Rafa durante a viagem de fim de ano surgiram após os vídeos que a influencer publicou em suas redes, em que filmava a atriz sem avisá-la.

“Certeza que quando a Bruna se tranca no quarto para dormir, a primeira coisa que ela fala é ‘por que chamou essa Rafa?'”, diz um dos posts. “A Bruna Marquezine vai acabar afogando a Rafa Kalimann no mar dessa ilha. Tô avisando”, afirma outro. “Imagina a Bruna Marquezine que achou que ia ter paz lá na ilha e vem a Rafa Kalimann gravando Stories 24 horas do lado da menina… eu jogava o celular dela no mar”, escreveu mais uma pessoa.

Porém, Bruna e Rafa acabaram aparecendo juntas e sorridentes em suas redes sociais, para terminar de vez com os boatos. “Desculpa, não posso te filmar porque a gente não se dá bem”, brincou Rafa. “A gente não se suporta. Acordo perguntando para a Manu todos os dias: ‘a Rafa já me ama?'”, disse a atriz, abraçando Rafa.

Vestido

Bruna Marquezine e Sabrina Sato escolheram o mesmo vestido assinado pelo estilista Christopher Esber. O modelo longo com detalhes franzidos, que deixam a barriga à mostra, foi usado pelas duas famosas. No entanto, a apresentadora preferiu uma versão com mangas volumosas, vendido por cerca de R$ 5100 no site da grife

Assinados pelo estilista Christopher Esber, os looks brancos de viscose com saia e top com detalhes franzidos na parte frontal, na saia e no top. O modelo da atriz – que curtiu o Réveillon com amigos em uma ilha – não possui mangas e foi usado com uma sandália nude de tira transparente.

Já Sabrina Sato optou pelo modelo com mangas volumosas, vendido no site da grife por 990 doláres (cerca de R$ 5100), combinado com sandália de tiras coloridas da The Attico. Ao surgir em fotos exibindo o look, a apresentadora levantou suspeita de gravidez ao posar com as mãos na barriga.

No Instagram, Bruna Marquezine e Rafa Kalimann exibindo os looks escolhidos por elas para curtir a ilha na qual curtiram o Ano Novo. As duas surgiram com modelos rosa da marca londrina Hunza G. “Duplinha sertaneja/dançarinas do show do Daniel Caon/Kylie e as BFFs”, escreveu, a atriz, fazendo referência à integrante do clã Kardashian-Jenner, que costumam usar peças da grife. Rafa brincou com a situação nos Stories:”Estamos com a mesma roupa, gente. Bem chicletinhas”.

Aliás, uma foto de Bruna e Rafa, além de Manu Gavassi e Thelma Assis , foi motivo de uma bronca por parte da protagonista da série “Maldivas”, da Netflix. Isso porque um fã-clube de Marquezine apagou Rafa do clique após rumores de que as duas haviam se desentendido durante o feriado. “Que feio isso. Que imaturo”, protestou Bruna nos comentários da postagem.

