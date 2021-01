Variedades Justin Bieber mostra como escondeu suas tatuagens para gravar clipe

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Justin Bieber escondeu mais de 60 tatuagens. (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem assiste ao recém-lançado clipe “Anyone”, de Justin Bieber, certamente se pergunta como o cantor fez para apagar as suas mais de 60 tatuagens. Para matar essa curiosidade, ele divulgou um vídeo acelerado que mostra como foi feito um trabalho de maquiagem sobre a sua pele para cobrir os desenhos.

O astro canadense tem 26 anos e fez sua primeira tatuagem aos 16. Os desenhos cobrem a maior parte do peito e da barriga, além dos braços. Nada disso, porém, aparece no vídeo gravado para a música.

O vídeo musical é inspirado no clássico filme ‘Rocky: Um Lutador’ (1976), estrelado pelo ator Sylvester Stallone. No vídeo, Bieber vive um boxeador em início de carreira. O cantor refaz cenas de treinamento de Rocky na praia e aparece suado enquanto usa uma malha cinza bastante semelhante à utilizada por Stallone no filme de 1976.

Ele contracena também com a atriz Zoey Deutch, intérprete de seu par romântico – equivalente à personagem Adrian, namorada de Rocky Balboa.

O cantor desbancou “Mood” do 24kGoldn e colocou seu novo single “Anyone” no topo da parada do serviço de streaming Spotify nos Estados Unidos. Na atualização do ranking divulgada no domingo (3), a música subiu do 9º lugar (no qual havia estreado) para o 1º.

Anyone” registrou 996 mil streams no dia anterior. “Mood” fechou o período de contagem com 773 mil streams e caiu para o 4º lugar. Subiram “34+35” da Ariana Grande (para o 2º) e “Good Days” da SZA (para o 3º lugar).

“Anyone” também subiu na parada global do Spotify. Agora está em 5º lugar, com três milhões de streams/dia. Além disso, o single alcançou o 1º lugar no ranking também no Canadá.

Há um álbum novo de Justin Bieber a caminho. Como o cantor não pôde iniciar a turnê do “Changes”, ele se dedicou a novas sessões em estúdio, começando a produzir o próximo álbum. “Holy” e “Anyone” já são frutos dessa nova leva de canções. Justin também tem uma música e um clipe com J Balvin guardados há mais de um ano.

Chance the Rapper, amigo de Justin, ouviu parte do material e já elogiou publicamente. “São algumas das melhores músicas que já ouvi e ponto final. Elas me lembram de quando Michael Jackson fez o ‘Off The Wall’ e todo mundo estava ouvindo…”, elogiou em videochamada no Instagram.

“Eu prometo a você, é literalmente música inovadora, coisas que são difíceis de explicar e eu não quero entregar os gêneros e tudo isso, mas você enlouqueceu”, disse Chance the Rappe em live na rede social.

O álbum não tem data de lançamento divulgada. Mas ele deve sair ainda no primeiro semestre. Justin Bieber está com uma turnê nova agendada para junho – obviamente se a pandemia do coronavírus assim permitir. Os shows anunciados são para América do Norte.

