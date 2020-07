Celebridades Bruna Marquezine lembra carnaval com Alice Wegmann e mostra fotos inéditas

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Nas fotos, a atriz aparece se divertindo em meio ao trio elétrico e, em outras ocasiões, dando um mergulho no mar Foto: Reprodução/Instagram Nas fotos, a atriz aparece se divertindo em meio ao trio elétrico e, em outras ocasiões, dando um mergulho no mar. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine compartilhou fotos inéditas tiradas no carnaval deste ano em seu perfil do Instagram, na noite deste domingo (05).

Em meio a torcida dos fãs para namoro com Enzo Celulari, a atriz recordou os dias de folia em Salvador, na Bahia, com Alice Wegmann e mais amigos. “Vocês prometem que quando isso tudo passar vai ter carnaval de novo?”, disse, adepta ao isolamento social para combater a proliferação do coronavírus. “Prometo. Prometo também produzir conteúdo pra você. Me sinto pronta”, respondeu Wegmann.

