Magazine “Monte de louco brincando com a democracia”, dispara Maria Rita sobre o Brasil

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

"Sei quantas pessoas morreram para gente estar aqui e ter esse monte de louco brincando com a democracia", disse a cantora

A cantora Maria Rita, de 42 anos, se posicionou politicamente e fez uma análise sobre o atual estado do Brasil perante sua governança. Em entrevista ao canal do YouTube Papo de Música, ela disse: “Sei quantas pessoas morreram para gente estar aqui e ter esse monte de louco brincando com a democracia”.

A filha da saudosa Elis Regina ainda afirmou que a última coisa que ela deve fazer é se calar diante da situação do País hoje em dia. “Acho que mais hora ou menos hora o bicho vai pegar. Por isso, a gente precisa estar forte. Atento e forte. Atento porque estão brincando com a democracia, jogando com palavras”.

Ela acredita que essa inquietação a respeito dos problemas brasileiros sempre esteve presente em sua obra. “Não sei se veio do útero. Mas sempre tive esse negócio de justiça social. Gosto de colocar nas entrelinhas. Quem quer analisar, analisa. Quem quer curtir, curte”, concluiu.

