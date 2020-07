Celebridades Manu Gavassi e Igor Carvalho terminam namoro

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Casal começou relacionamento enquanto cantora estava confinada no "BBB" Foto: Reprodução/Instagram Casal começou relacionamento enquanto cantora estava confinada no "BBB". (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Manu Gavassi e o engenheiro Igor Carvalho colocaram um ponto final no namoro.

A informação foi confirmada ao portal UOL pela assessoria da artista. De acordo com o site, ela preferiu não se manifestar publicamente sobre o término por ser “muito reservada” com sua vida pessoal. A equipe da cantora afirmou também que eles seguem “super amigos”, e estariam se falando com frequência.

O relacionamento do casal havia iniciado com um “pedido de namoro” da artista durante a última edição do “Big Brother Brasil”, da TV Globo. Fora da casa, Igor aceitou – e Manu ficou sabendo da resposta positiva quando Ivy Moraes e Daniel Lenhardt, que estavam na Casa de Vidro, entraram no “BBB”.

Ao longo do programa, Igor se aproximou dos fãs de Manu ao comandar mutirões de votação ao lado de amigos da cantora, como a atriz Bruna Marquezine – e que ajudaram Manu a alcançar a terceira colocação no reality.

Igor e Manu teriam se conhecido há cerca de três anos, em Fernando de Noronha. Nas redes sociais, muitos fãs já especulavam o fim do relacionamento há algum tempo. Porém, recentes interações entre os dois diminuíram os boatos sobre um possível término.

