Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

O cantor passou por uma cirurgia no tornozelo após sofrer um acidente de moto no condomínio onde mora na noite de segunda-feira Foto: Instagram/@negodoborel O cantor passou por uma cirurgia no tornozelo após sofrer um acidente de moto no condomínio onde mora na noite de segunda-feira. (Foto: Instagram/@negodoborel) Foto: Instagram/@negodoborel

Nego do Borel recebeu alta do hospital que estava internado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (07). O cantor passou por uma cirurgia no tornozelo após sofrer um acidente de moto no condomínio onde mora na noite de segunda-feira (06)

Antes, ele compartilhou com seus seguidores uma foto enfaixado, deitado na cama do hospital, e publicou um desabafo. “Na semana do meu aniversário; posso dizer que eu renasci. Nem sempre entendemos o que Deus quer, mas não precisamos entender, precisamos confiar. Recebi uma segunda chance de vida. Para meus fãs, amigos e familiares, estou bem, fui recebido no hospital e muito bem atendido. Precisamos fazer uma leve operação no pé esquerdo, que correu muito bem e que já, já vai me deixar 100%! Deus é bom o tempo todo, estou vindo tranquilizar vocês e dizer que agora é hora de me cuidar e de me voltar para o que mais importa: o divino. Bom dia, pessoal! Vamos com fé”, escreveu ele.

O cantor ainda gravou alguns vídeos, em que mostra o pé imobilizado. “Operei, tô bem. Deus é muito bom na minha vida. Logo na semana do meu aniversário… presente!”, disse ele, que completa 28 anos no próximo dia 10 de julho.

Segundo a assessoria de Nego informou nesta segunda-feira, o “cantor caiu da moto que dirigia e, com ferimentos leves”. Ainda de acordo com o comunicado, ele vai manter o compromisso com a entrega das doações com alimentos e itens de higienes no Morro do Borel, na próxima sexta-feira (10). A arrecadação foi feita durante a live do funkeiro e pretende beneficiar outras comunidades da Grande Tijuca também.

Duda Reis, noiva de Nego do Borel, que vive uma briga familiar pública, por seus pais não aceitarem o relacionamento com o cantor, deixou um comentário no post que ele fez hospitalizado. “Eu te amo muito!!! Meu guerreiro”, declarou ela.

