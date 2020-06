Celebridades Bruna Marquezine lembra paixão no passado por cantor famoso: “Disputava namoro”

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Bruna Marquezine participou do quadro “Cada Um No Seu Banheiro” comandado por Sabrina Sato. Em meio a rumores de romance com Enzo Celular, a atriz recordou uma paixão por um cantor famoso quando era em mas nova: Júnior Lima, irmão de Sandy.

“Quando eu era criança tinha certeza que eu ia casar com o Junior e ser melhor amiga da Sandy. A Sasha também estava nessa, então a gente disputava esse namoro. A Sasha era muito danada. Ela fazia a gente segurar ele para ela dar selinho. Ela saia correndo e se escondia”, lembrou dando gargalhadas. Em 2019, a carioca festejou aniversário de 24 anos em show da dupla.

Uma outra amizade que Bruna Marquezine espera levar para a vida toda é de Manu Gavassi, finalista do “Big Brother Brasil 20”. A artista desempenhou um papel importante nas redes sociais formando mutirão a cada novo Paredão que a amiga enfrentava no reality.

“Ela se aproximou em um momento feito para criar uma amizade para a vida inteira. As duas sofrendo por causa de macho. A gente se olhou, se identificou, deu as mãos e sofreu juntas. A gente se encontrava no camarim até que um dia eu falei ‘to indo almoçar’ e ela falou ‘tá bom’ e fomos. As duas passando por um momento difícil, mas tentando segurar a onda. Uma de frente pra outra almoçando, contando sua história, mas maquiando um pouco e se identificando. Eu sabia do que ela estava falando e ela entendendo o que eu estava passando. Aí o olhinho começou a encher de lágrima. Viramos amigas”, disse ela, que pretende estrelar série com a cantora.

Quando o assunto é redes sociais, Bruna Marquezine explicou por que não mantém um ritmo de atualização com fotos e postagens. O seu foco, na maioria das vezes é compartilhar coisas relacionadas ao trabalho: “Eu sempre fui muito reservada, nunca fui de dividir minha vida pessoal o tempo inteiro, eu escolho o que me sinto confortável de dividir ou não, então obviamente tive momentos que guardei pra mim, pros meus amigos, pessoas próximas”.

