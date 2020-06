Celebridades Suzana Alves cita mudanças após assumir cabelo branco: “Mais madura e segura”

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Suzana conta que ao assumir o visual grisalho só lhe fez bem Foto: Reprodução/Instagram/Suzana Alves

Suzana Alves foi uma das famosas que assumiu o cabelo branco nessa quarentena. Alvo de algumas críticas pelo novo visual, a atriz afirma que o embranquecer dos fios alterou o seu lado emocional.

“Mexeu com a minha autoestima e fui testar a henna, aí descobri que ela tem uma fórmula com química. Por isso, resolvi não pintar mais e sentir meu cabelo natural, com melhor textura e qualidade”, explica.

Mulher do ex-tenista Flávio Saretta, Suzana conta que ao assumir o visual grisalho só lhe fez bem. “Me achei bonita! Também me vi mais madura e segura e reverberou na minha família isso também”, aponta.

Mãe de Benjamin, de 3 anos, a intérprete da Tiazinha em programa de TV nos anos 1990 ganhou incentivo da família nesse processo. “Os meninos e meu marido me respeitaram e pensamos muito parecido na saúde, na comida natural e orgânica, em um estilo saudável de vida! Então me apoiaram!”, afirma se referindo também ao enteado, Felipe, fruto do casamento de Flávio com a jornalista Gabriela Pasqualin.

Segundo Suzana, apesar de alguns comentários negativos, a repercussão maior foi a seu favor. “Foi um retorno de afeto e respeito incríveis. Foram mais críticas positivas do que negativas, isso me impressionou muito. Acho que as pessoas estão sendo transformadas na quarentena, os valores e tudo. Isso reflete a estética”, aponta a artista, que já compartilhou clique dividindo o visual grisalho com o marido.

Suzana conta ainda que a quarentena lhe fez descobrir uma nova profissão. “Comecei a graduação em Naturopatia [medicina alternativa]! Estamos mais unidos e aprendendo a respeitar o tempo do outro, muito interessante. Abri uma empresa de alimentos, cozinhando para fora meus pães de fermentação natural, comidas veganas e orgânicas e bolos sem glúten e sem açúcar, tudo artesanal”, vibra ela, longe da TV desde o final da novela “Topíssima”.

E a atriz encontra na fé uma maneira de lidar com a pandemia. “Tenho muita fé em Jesus é isso faz o medo desaparecer, esse relacionamento pessoal me fortalece e me dá Esperança é um futuro. Essa base é extremamente necessária para o ser Humano. Se não fosse isso tenho certeza que estaria com medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo”, garante.

Preparando um livro que relata dificuldades para engravidar e cujo lançamento foi adiado para o fim do ano, Suzana afirma tranquilidade em relação à maternidade. “Sou feliz agora com meus meninos. Está tudo nas mãos de Deus, de verdade! Entrego e confio! Estou em paz”, conta a mãe de Benjamin.

“Sou mãe em tempo integral. Brinco, converso, cuido e coloco limites. Uma mãe bem presente. Busco o melhor para ele todos os dias buscando ser melhor a cada dia em tudo o que faço. A maternidade me inspira a cada momento a melhorar como ser humano. Educo com respeito, afeto e amor, cada criança é um presente que Deus dá”, conclui.

