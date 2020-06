Cinema Acusado de racismo, o filme “E o Vento Levou” voltará ao canal do streaming HBO com a explicação de uma professora negra

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

O filme tinha sido excluído, acusado de racismo. (Foto: Divulgação)

O clássico …E o Vento Levou (1939) voltará ao catálogo do canal do streaming americano HBO Max, após ser excluído, acusado de racismo. Ele será apresentado com uma introdução histórica feita pela professora de cinema, apresentadora e ativista negra Jacqueline Stewart.

Em artigo assinado por ela e publicado pela CNN, Jacqueline defende que o filme não seja censurado, justamente por refletir um período que não pode ser esquecido – a trama mostra a falsa ideia de escravos acomodados à servidão. “É justamente por seu conteúdo que apresenta padrões dolorosos de injustiça racial e seu desrespeito pelos negros que …E o Vento Levou deve continuar em circulação, para ser analisado e discutido”, diz ela.

A professora ainda aponta no roteiro expressões usadas por supremacistas brancos e a exaltação do mito dos colonizadores gentis. “Como o título diz, …E o Vento Levou observa o mundo por uma visão nostálgica e idílica de dias que não existem mais – até porque eles nunca foram de fato bons. Quando um trabalhador branco pobre, por exemplo, observa no filme o que seria a nobreza de sua linhagem, isso faz com que ele se torne menos propício a formar alianças com trabalhadores negros na mesma situação que ele.”

Sobre o assunto, a chefe de conteúdo da HBO Max, Sandra Dewey, garantiu que a retirada do longa do catálogo não foi uma censura, mas que ele demanda uma contextualização. “Não queremos perder estes filmes, e existem muitos deles, que podemos chamar de racialmente insensíveis. Porém, entendemos que eles precisam de uma nova moldura.”

