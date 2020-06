Celebridades Ludmilla pede justiça a culpados após ataques racistas: “Não me calarei”

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Ludmilla ainda falou sobre o racismo estrutural e cobrou de seus seguidores atitudes e não só palavras Foto: Reprodução/Instagram Ludmilla ainda falou sobre o racismo estrutural e cobrou de seus seguidores atitudes e não só palavras. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ludmilla voltou a falar sobre os ataques racistas que recebeu nas redes sociais nos últimos dias. Em um post nesta quarta-feira (17), a cantora disse que vai continuar denunciando as pessoas que cometerem o crime.

“Não vai ser a primeira e, infelizmente, nem a última vez que terei que lidar com comentários racistas e respondê-los. E para quem insiste em me atacar desta forma, só tenho uma coisa a dizer: não vou me esconder. Continuarei falando e denunciando, buscando justiça para os culpados. Tenho plena consciência do lugar que ocupo e do alcance da minha voz. E, justamente por isso, aprendo cada dia mais e não me calarei”, declarou.

Ludmilla ainda falou sobre o racismo estrutural e cobrou de seus seguidores atitudes e não só palavras. “Já ficou bem claro que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Você ouve nossa música, mas e no dia a dia, onde estão seus amigos pretos? Com quantos pretos você convive? Como você contribui para mudar esse sistema – porque, sim, o racismo é estrutural. Nosso sistema foi construído em cima dele. E não, só postar quando convém não é o que vai mudar de fato nossa sociedade. Se você se cala diante da injustiça, você também está compactuando com ela”, ensinou.

A cantora também falou do apoio que tem recebido e que está aprendendo muito com tudo isso. “Para cada ofensa racista, eu encontro pelo caminho pessoas incríveis e que me inspiram nessa nossa luta. E é por isso que eu continuarei usando a minha voz para denunciar, para cobrar justiça, para seguir adiante e de cabeça erguida. Há muito a ser transformado e estou cada dia mais atenta para aprender, cobrar e agir para que todas essas mudanças aconteçam”, completou.

