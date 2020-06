Celebridades Ricky Martin revela desejo de se casar novamente: “Festa de quatro dias”

18 de junho de 2020

Cantor trocou alianças com Jwan Yosef em 2017 em cerimônia discreta, mas quer realizar festão

Em papo via conversa de vídeo, o cantor confessou que gostaria de fazer uma grande celebração para selar sua união com o artista plástico, com quem trocou alianças de foma “improvisada” em 2017.

“Quando o conheci, eu olhei pra ele e disse “vamos casar’. No ‘oi, tudo bem’ eu sabia que ele era o homem da minha vida… Ele é brilhante, criativo como eu. Dois loucos que se juntaram. Passaram alguns meses e dissemos ‘estamos esperando o que? É muito óbvio”, contou Ricky sobre a decisão de se casarem.

“Acabou que na época meus pais estavam aqui em Los Angeles, os dele também e disse ‘não vamos esperar mais, liga para o juiz’. Foi tudo bem improvisado. Meia hora antes da cerimônia nem sabíamos o que íamos vestir”, confessou.

O cantor contou ainda que a decisão de ter se casado foi a melhor que poderia ter tomado, mesmo na pressa: “O casamento que temos é como eu esperava. Passei muitos anos imaginando essa cena na cabeça e não sabia quando ela ia chegar, mas chegou quando eu menos esperava. Acredito que ele me dê um equilíbrio que preciso. Muita gente me diz que eu não paro, mas pensar na estabilidade que tenho em casa me traz calma e é algo que preciso hoje em dia”.

Ricky é pai dos gêmeos Matteo e Valentino, de 11 anos, gerados por uma barriga de aluguel. Com Jwan, ainda é pai de Lucia, de 1 ano e meio, e Renn, de 7 meses. Sobre como pretende que seja sua nova festa de casamento, Ricky garantiu não querer economizar em nada.

“Quero fazer uma festa grande de qualquer jeito, só me caso novamente se for grande. Quero que a festa dure quatro dias. Os gêmeos estavam na outra, mas Renn e Lucia também tem que fazer parte desa celebração”, garantiu.

