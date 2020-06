Celebridades Giovanna Ewbank revela que já chorou durante o sexo: “De repente eu comecei a chorar”

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Atriz contou que já chorou ao fazer sexo durante a quarentena

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank revelou uma coisa inusitada que aconteceu com ela durante a relação sexual com o seu marido, o ator Bruno Gagliasso. Em um vídeo publicado seu canal no YouTube, Ewbank contou que já chorou ao fazer sexo durante a quarentena.

“A gente estava namorando, não sei o quê, de repente eu comecei a chorar”, disse ela que logo foi corrigida pelo marido: “Não, não é que a gente estava namorando, a gente estava transando”. O fato pode ser emocional já que Giovanna está à espera de Zyan, terceiro filho do casal.

