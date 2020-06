Cinema Porto Alegre terá espetáculos em formato drive-in no Anfiteatro Pôr-do-Sol

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Atrações começam no sábado e seguem em finais de semana no Anfiteatro Pôr-do-Sol. Foto: Andreas Müller/SMDE PMPA Atrações começam no sábado e seguem em finais de semana no Anfiteatro Pôr-do-Sol. (Foto: Andreas Müller/SMDE PMPA) Foto: Andreas Müller/SMDE PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre promove, a partir deste final de semana, em parceria com as empresas Impacto Vento Norte e Best Entretenimento, o Poa Drive-in Show, no Anfiteatro Pôr-do-Sol. Esta é uma alternativa inédita de espetáculos na Capital, seguindo o regramento de evitar aglomerações como prevenção ao novo coronavírus. A programação segue até setembro, sempre aos sábados e domingos, com shows musicais, teatro e comédia. O patrocínio é da companhia Harman JBL, Urban e Trilegal.

Neste sábado, 27, haverá apresentações do Guri de Uruguaiana, a partir das 16h, e da Banda Chimarrurts, com início às 20h. No domingo, as atrações serão a Orquestra da Ulbra, com Renato Borghetti e Ernesto Fagundes (regência de Tiago Flores), às 16h, e o show Tributo a Tim Maia, com Tonho Crocco, às 20h.

O espaço terá capacidade para 200 automóveis. A venda de ingressos está disponível somente no site www.poadriveinshow.com.br, a R$100,00 por automóvel neste fim de semana (sugestão de três ocupantes por veículo). O preço poderá ter variação nos demais espetáculos. Mesmo dentro dos veículos, o uso de máscara protetora será obrigatório.

Estrutura

Serão montados um palco de 18m x 18m e painéis de LED para os espetáculos, que terão o som transmitido pelo sistema de rádio FM dos carros. O público contará com sanitários químicos (higienizados após cada uso), álcool em gel e serviço de venda de alimentos por aplicativo. As entregas serão feitas pelos orientadores que estarão no local.

O secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, comemora a realização do evento. “É uma grande iniciativa, resultado de uma parceria bem-vinda entre algumas das mais importantes produtoras do estado e a Prefeitura de Porto Alegre. Todos, artistas e público, saem contemplados nesse projeto”, diz.

Segundo Ricardo Salomão, sócio-diretor da Impacto Vento Norte, o projeto surgiu da necessidade de apoiar os artistas e profissionais de eventos que estão parados neste momento de pandemia. Já os sócios-diretores da Best Entretenimento, Pinheiro Neto e Sandro Sant’Anna, ressaltam o compromisso social da empresa com a classe artística e cultural.

