Porto Alegre Nova adutora vai melhorar o abastecimento da região Nordeste

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Distribuição de água será ampliada para cinco bairros da região com a nova adutora. Foto: Luis Adriano Madruga/FASC/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre publicou no Diário Oficial de Porto Alegre desta quarta-feira (17), a licitação para execução da obra da nova adutora de sucção da EBAT (Estação de Bombeamento de Água Tratada) Sarandi. A intervenção faz parte do conjunto de obras do Sistema de Abastecimento de Água São João do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), e vai melhorar o abastecimento na região Nordeste (Morro Santana, Mario Quintana, Passo das Pedras, Jardim Leopoldina e Rubem Berta). O investimento previsto é de cerca de R$ 18,2 milhões, sendo 95% oriundos de financiamento junto ao BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) e 5% de arrecadação da tarifa.

“A prefeitura mantém obras consideradas essenciais para a eficiência da prestação de serviço, mesmo em meio à crise financeira em razão da pandemia. Essas intervenções são realizadas com financiamentos chamados de “carimbados”, como essa obra da região Nordeste, que não utiliza recursos do Tesouro”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

A nova adutora de sucção da EBAT Sarandi terá 3.020 metros de tubos com diâmetro de 800 milímetros, que inicia na rua Ouro Preto, próximo à esquina com avenida Sertório, seguindo pela rua Guadalupe e outras vias até chegar na EBAT Sarandi, na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, conforme indicado no infográfico. Além de qualificar o abastecimento, a obra trará a possibilidade de desativação da adutora existente que fica embaixo do corredor de ônibus da avenida Assis Brasil, evitando alguns transtornos por manutenção que tem ocorrido nos últimos anos.

Histórico

O conjunto de obras do SAA São João contempla 10 obras, beneficiando 329 mil pessoas, tendo a primeira obra, de implantação da nova adutora para reforço da EBAT Ouro Preto já em andamento, com prazo de dez meses e investimento de R$ 18,9 milhões em recursos oriundos da tarifa. O investimento total para o conjunto de obras do Sistema São João é de R$ 82,7 milhões com financiamento do BRDE.

