Porto Alegre Vacina da gripe é aplicada em 10 mil pessoas da população em geral

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Com o início do inverno no próximo sábado, secretaria enfatiza a importância da imunização. Foto: Alex Rocha/PMPA Com o início do inverno no próximo sábado, secretaria enfatiza a importância da imunização. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura vacinou 10 mil pessoas da população em geral contra a gripe desde segunda-feira, 15, quando começou a ampliação em Porto Alegre. Considerando apenas os grupos prioritários, foram aplicadas 620.957 doses, o que corresponde a 86,84% da meta geral de 715 mil pessoas, conforme dados do SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) desta quarta-feira (17). Para evitar aglomerações, são mais de 100 locais disponíveis.

Com o início do inverno no próximo sábado (20), a Secretaria Municipal de Saúde enfatiza a importância de procurar um dos locais de atendimento para garantir a imunização. Em especial, o alerta é para grupos prioritários que ainda registram baixa adesão. A meta do município é imunizar 81,2 mil crianças de seis meses a menores de seis anos, 12,5 mil gestantes e 2 mil puérperas (mulheres que recém deram à luz). Até o momento, mesmo após a prorrogação do final da campanha para 30 de junho, foram imunizadas 39.725 crianças (48,90% da meta), 5.143 gestantes (41,14%) e 877 puérperas (43,85%). Os quantitativos do Ministério da Saúde correspondem a 90% da estimativa populacional.

A vacina não protege contra o novo coronavírus, mas evita complicações causadas pelos vírus influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B linhagem B/Victoria, que podem levar o paciente a internações hospitalares. Como estão mais sujeitos a complicações após a infecção do vírus influenza, aqueles que fazem parte dos grupos prioritários e ainda não garantiram a proteção devem procurar as farmácias parceiras da prefeitura ou unidades de saúde. Crianças até 9 anos devem ser imunizadas nas unidades de saúde para manter o acompanhamento do calendário e as vacinas de rotina.

Números da vacinação até 17 de junho:

Grupos prioritários: 620.957 doses aplicadas (86,84% da meta geral de 715 mil pessoas);

Outros públicos: 10.007 (vacinação iniciada em 15/06).

Idosos – 269.760;

Trabalhadores de saúde – 100.426;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades) – 126.612;

Crianças – 39.725;

Gestantes – 5.143;

Puérperas – 877;

Pessoas com deficiência – 1.625;

Forças de segurança e salvamento – 25.612 pessoas;

Trabalhadores do transporte coletivo – 6.430;

Caminhoneiros – 2.594;

Portuários – 512;

Povos indígenas – 629 pessoas;

População privada de liberdade – 4.154 pessoas;

Funcionários do sistema prisional – 1.186;

Adultos de 55 a 59 anos – 37.812;

Professores – 7.570.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre