Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

A assessoria de imprensa da atriz Bruna Marquezine, 24, afirmou na noite desta segunda-feira (07) que está processando internautas que divulgaram informações falsas ou de ataque pessoal contra a artista em redes sociais. A afirmação foi feita em uma carta aberta enviada a fã-clubes da artista.

“Com a cooperação ativa de vocês, fãs, tomamos medidas legais contra calúnias e comentários maliciosos, disseminação de informações falsas, ataques pessoais e postagens de difamação que estavam se espalhando online e nas redes sociais recentemente”, afirma a carta divulgada pela assessoria Coolab Digital.

O comunicado afirma que a equipe da atriz continuará monitorando, coletando mensagens que forem caluniosas em relação a ela e “tomando medidas legais contra esses haters”. Ele pediu ainda a ajuda dos fãs para que também mandem para a assessoria postagens desse tipo.

No Twitter, a assessoria da atriz afirmou que a notificação extrajudicial emitida por ela “refere-se a uma thread divulgada ontem, por um perfil fake, com o conteúdo falso e mentiroso com a única intenção de prejudicar a imagem da atriz, o que não se pode permitir e nem vamos admitir”.

A mensagem, retuitada por Bruna Marquezine, ganhou apoio de muitos seguidores da atriz, mas também algumas críticas. “A pessoa é acusada de um comportamento racista e a resposta que ela articula é ainda mais racista e colonial que é perseguir e criminalizar pessoas negras”, disse um internauta.

