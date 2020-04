Magazine Netflix lança mais recursos para controle dos pais

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

Com confinamento em vários países, aumenta tempo em frente à TV. Foto: Reprodução

A Netflix lançou nesta terça-feira (7) uma série de recursos para controle dos pais em sua plataforma de streaming, incluindo opções para filtrar títulos selecionados e examinar o que as crianças estão assistindo.

A empresa também adicionou um recurso para proteger perfis individuais utilizando uma senha para impedir que crianças acessem conteúdo não adequado a elas.

A mais nova medida da empresa visa ganhar mais confiança dos pais, que estão buscando opções para limitar o tempo de tela e escolher programas que possam ser assistidos por seus filhos.

A Netflix também disse que os pais podem remover séries ou filmes individuais nos perfis de seus filhos e examinar aqueles sob “perfil e controle dos pais” dentro das configurações de conta.

A pandemia do coronavírus, que tem confinado bilhões de pessoas em todo o mundo em suas casas, tem provocado um boom no uso de plataformas de streaming.

A Netflix liderou, entre as concorrentes, com o maior número de downloads de aplicativos no primeiro trimestre, porém mais tempo foi gasto no serviço Kids do YouTube, indicando que os pais estão deixando as crianças absorverem isso por períodos mais longos, de acordo com pesquisa das empresas Apptopia e Braze divulgado na semana passada.

