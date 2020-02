Celebridades Bruna Marquezine rebate fala de Tiago Leifert: “Discordar não é linchamento”

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Atriz acredita que apresentador tenha publicado uma indireta para ela após ter defendido a amiga Manu Gavassi no "BBB 20" Foto: Divulgação/TV Globo Atriz acredita que apresentador tenha publicado uma indireta para ela após ter defendido a amiga Manu Gavassi no "BBB 20" (Foto: Divulgação/TV Globo) Foto: Divulgação/TV Globo

Após Bruna Marquezine usar suas redes sociais para defender Manu Gavassi, a atriz acredita ter sido alvo de uma indireta de Tiago Leifert. Pelo Twitter, ela se manifestou sobre o texto do apresentador do “BBB20”, da TV Globo.

“Aquilo foi pra mim? Não pratiquei linchamento online. Seria um tanto exagerado dizer isso. Existe uma grande diferença em fazer uma crítica ou discordar de algo dividindo sua opinião [quando cabível] e fazer comentários maldosos ou iniciar um linchamento virtual. Eu sei bem…”, escreveu.

Na tarde desta quarta-feira (12), Tiago Leifert se manifestou sobre seu posicionamento como apresentador do “BBB20”. O apresentador afirmou que “chutar uma pessoa caída é um ato errado e covarde no mundo real e virtual” e disse que “jamais vai linchar uma pessoa”, já que não é “Juiz do Mundo”.

