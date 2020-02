Celebridades “Achava normal ser traída”, conta Xuxa sobre relação com Pelé

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Xuxa conta detalhes de seu relacionamento com o ex-jogador Pelé, quando ela tinha 17 anos Foto: Reprodução/Instagram Xuxa conta detalhes de seu relacionamento com o ex-jogador Pelé, quando ela tinha 17 anos (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Xuxa Meneghel foi uma das convidadas desta semana para o canal do youtuber Matheus Mazzafera. Ao lado das atrizes Cleo Pires e Isis Valverde, as três participaram do quadro “Eu Nunca”. Em determinado momento do vídeo, Xuxa conta detalhes de seu relacionamento com o ex-jogador Pelé, quando ela tinha 17 anos.

“Na minha primeira relação, que durou seis anos e foi com o Pelé, que todo mundo sabe, eu era traída de cabo a rabo. Muito, mas muito mesmo. A ponto de olhar para ele e ele estar com batom na boca que não era meu. Pra ele era normal. Ele falava assim: ‘As mulheres querem ficar com o Pelé’. Eu era muito novinha e não tinha experiência nenhuma. Comecei a namorar de 17 para 18 anos. Ele foi meu quase primeiro tudo. O que ele falava eu achava que era verdade. E eu achava que ser traída era normal”, contou a apresentadora.

