Celebridades Bruna Marquezine responde crítica na internet após polêmica com TikToker na TV

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

O nome de Bruna Marquezine foi um dos assuntos mais comentados do Twitter após a troca de comentários com uma internauta no microblog

Bruna Marquezine se defendeu no Twitter após ser criticada por comentário sobre o TikToker Mario Jr. Neste domingo (19), uma entrevista do influenciador digital gerou comoção entre os famosos como Neymar, MC Kevinho e Whindersson Nunes.

Em vídeo, o rapaz teve seu conteúdo on-line avaliado de forma negativa por apresentadores do “Pânico”, o que levou os internautas a se solidarizarem. No entanto, uma fã relembrou um comentário antigo feito pela atriz sobre a performance do TikToker na web e a artista rebateu.

O nome de Bruna foi um dos assuntos mais comentados do Twitter após a troca de comentários com uma internauta no microblog sobre Mario Jr. “Já que estão cancelando o Emílio por ter zombado do Mario do tik tok, que tal cancelar a Bruna Marquezine que induziu seus seguidores sentir raiva do Garoto a preço de nada? E o Felipe neto que induziu suas corujas a zombarem dele também?”, questionou a seguidora e, em resposta, a atriz rebateu: “Induzi a sentir raiva? É cada uma… (risos)”.

A atriz que estreou como youtuber, negou ter incentivado críticas e julgamentos sobre conteúdos digitais de Mario Jr. “Eu não senti raiva de ninguém e não incentivei nada. Não sou responsável pelo ódio dos outros”, afirmou a artista em comentário. Na época, ela respondeu uma mensagem de Felipe Neto sobre o influenciador: “Nessas horas que eu quase me arrependo de ter feito vídeo falando de empatia, porque… difícil”.

