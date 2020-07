Celebridades Marina Ruy Barbosa faz arte na parede de casa e detalhe rouba a cena: “Pé sujo”

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A ruivinha compartilhou um clique pintando a parede de laranja, a bordo de uma roupa casual Foto: Reprodução/Instagram A ruivinha compartilhou um clique pintando a parede de laranja, a bordo de uma roupa casual. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Uma nova foto postada por Marina Ruy Barbosa chamou a atenção dos internautas. Neste sábado (18), a ruivinha compartilhou um clique pintando a parede de laranja, a bordo de uma roupa casual: t-shirt branca e jeans de lavagem clara.

“Dançando comigo mesmo… Fique atento”, legendou ela, passando a quarentena em família. No registro feito dela de costas e na ponta dos pés, um detalhe roubou a cena e divertiu os internautas.

“Só eu que prestei atenção na cor do pé?”, disse uma seguidora, aos risos. “Gente como a gente. Me senti mais próxima só pelo pé”, brincou outra. “O pézinho sujinho”, reparou mais uma, acrescentado com emoji de coração. “Van Gogh amou o amarelo porque não conheceu o preto do seu pé”, reagiu uma fã.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades