Paolla Oliveira admite personalidade "esquentada": "Como uma boa ariana"

20 de julho de 2020

"Eu vou de 0 a 100 muito rápido, como uma boa ariana. Eu fico irritada", disse a atriz

Paolla Oliveira participou de um bate-papo divertido e descontraído com Eduardo Sterblitch neste sábado (18). Em conversa feita através de uma live, a atriz da TV Globo comentou sobre sua relação com a autoestima e ainda entregou personalidade “esquentada”.

“Eu vou de 0 a 100 muito rápido, como uma boa ariana. Eu fico irritada, com olho vermelho que nem desenho animado. Aí depois eu volto, fico numa paz. As pessoas olham e pensam que baixou um Buda”, contou, aos risos.

Considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, Paolla Oliveira analisou sobre o posto. “Autoestima é a gente estar feliz e bonita para nós mesmas, fazer as coisas para a gente. Quanto à ser a mulher mais bonita, a primeira coisa que eu penso é: ‘Oi? Essas pessoas estão malucas’. Quando a gente acredita no elogio, eu acho que ele perde o poder. Enquanto ele for distante, de fora, vai ser mais poderoso porque você ainda não acreditou. Quando você acreditar em tudo, você fica sem brilho”, refletiu ela, que já sofreu um estigma e preconceito por já ter atuado em cenas mais sensuais na TV.

