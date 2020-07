Celebridades Xuxa Meneghel revela vontade de intervenção estética no pescoço: “Esticá-lo”

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







"Iria amar fazer algo para esticá-lo, mas tenho medo do resultado não ser bom", disse a loira Foto: Blad Meneghel/TV Record "Iria amar fazer algo para esticá-lo, mas tenho medo do resultado não ser bom", disse a loira. (Foto: Blad Meneghel/TV Record) Foto: Blad Meneghel/TV Record

Xuxa Meneghel está cogitando passar por uma última intervenção estética. A apresentadora da Record TV – sem planos de trocar de emissora – entregou incomodo com seu pescoço.

“Iria amar fazer algo para esticá-lo, mas tenho medo do resultado não ser bom. Deixo para mais para frente. Sabe-se lá se eu um dia acordo com vontade e entro na faca?”, analisou.

O receio da artista, em questão, se dá por conta de arrependimentos de outros procedimentos feitos. Em desabafo, Xuxa Meneghel revelou que uma médica já mexeu no seu corpo sem autorização depois de uma prótese de silicone estourar e encapsular três vezes.

“Coloquei silicone no peito e estourou, depois encapsulou três vezes e ainda saiu do lugar. Estou rezando para ter tido que mexer pela última vez. Na primeira, a médica, sem minha autorização, alterou outras partes do corpo, até botox aplicou, e eu odiei o resultado. Tenho fibrose até hoje e me arrependo muito de ter feito”, relatou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades