Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

A atriz explicou que neste momento de pandemia não estava conseguindo ficar sozinha com os pets em casa Foto: João Cotta/Divulgação A atriz explicou que neste momento de pandemia não estava conseguindo ficar sozinha com os pets em casa. (Foto: João Cotta/Divulgação) Foto: João Cotta/Divulgação

Claudia Ohana se envolveu em uma polêmica após uma ONG de proteção animal afirmar que a atriz devolveu os dois cachorros que tinham sido adotados por ela. “Não me sai da cabeça porque mamãe nos devolveu. Ela dizia que não obedecíamos, que destruímos coisas, mas não teve paciência com a gente”, dizia parte da publicação no Instagram do Projeto Toca do Bicho.

E apesar de não citar o nome da atriz, cuja boa forma é resultado de atividades físicas regulares, seguidores da ONG logo perceberam que se tratavam dos animais de estimação de Claudia Ohana. “Olha que maldade a atriz fez com esses dois anjinhos. Adotou com 2 meses e devolveu com 7 meses”, apontou um internauta. “Acho que ela queria dois bonecos”, alfinetou outra. “Ela não merece vocês”, lamentou mais uma seguidora.

Em um vídeo postado e apagado posteriormente, Claudia Ohana, que costuma cuidar da pele com receitas simples, afirmou que tudo não passou de um mal entendido e se disse chateada com a acusação.

“Eu adotei eles poucos dias antes da pandemia e aí eu fiquei sozinha em casa. Aguentei três meses de limpar tudo, eles foram destruindo… enfim, normal, cachorros pequenos. E não tava aguentando minhas costas, eu dei um jeito nas costas. E eu ia pra casa do meu primo, um amigo meu que é praticamente um irmão, e o pessoal da Toca do Bicho não deixou eu mandar”, disse, afirmando que ficou nervosa com a repercussão.

Segundo a atriz, ela tinha a intenção de pegar Thor e Tigrão de volta após a pandemia. “Eles [ONG] falaram que tudo bem, que os cachorros poderiam ficar lá um tempo com a mãe deles, com os irmãozinhos, e que depois eles voltariam para cá. Porque a minha intenção era depois da pandemia poder voltar porque aí eu posso passear com eles e posso ter uma vida normal porque estava muito difícil pra mim, trancada em casa. E aí eles fazem isso, botam pra adotar os meus cachorros e ainda fazem publicidade em cima disso. Eu fiquei muito chateada, eu tenho muita saudade deles, eu não abandonei eles e realmente é muito chato isso”, lamentou.

apesar de ter afirmado que levou os cachorros para casa dias antes do início do isolamento social, seguidores resgataram uma postagem da atriz, de dezembro de 2019, com os filhotes no colo após a adoção.

