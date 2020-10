Celebridades Bruna Marquezine revela que teve coronavírus e cita cuidados: “Toda semana fazia teste”

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

"Foi bem estranho na verdade. Quando descobri, pensei que estava no começo, mas o médico me disse que eu estava no final. Não senti nada", disse a atriz Foto: Reprodução/Instagram "Foi bem estranho na verdade. Quando descobri, pensei que estava no começo, mas o médico me disse que eu estava no final. Não senti nada", disse a atriz. (Foto: Instagram/Bruna Marquezine) Foto: Reprodução/Instagram

A quarentena de Bruna Marquezine tem sido de muitos cuidados, mas também de surpresas. A atriz revelou que teve Covid-19 e afirmou que não não sentiu os sintomas da doença.

“Foi bem estranho na verdade. Quando descobri, pensei que estava no começo, mas o médico me disse que eu estava no final. Não senti nada. Nos últimos meses eu fiz muito trabalho, então toda semana eu fazia teste. Não saía de casa, estava tudo certinho. Não faço ideia de como peguei”, disse em entrevista ao “Sterblitch Não Tem Um Talk Show: o Talk Show”.

Bruna contou também como encara a superexposição, mesmo após anos de carreira e reconhecimento. “Ainda estou aprendendo com essa coisa de internet. A cada ano que passa a loucura aumenta. Eu recebo um carinho enorme e sou grata, mas ainda estou tentando descobrir uma troca mais genuína com a galera”, comentou a atriz, que encerrou o contrato com a TV Globo e está ainda mais disponível a trabalhos com moda, cinema e plataformas de streaming.

Conhecida por papeis marcantes da dramaturgia, Marquezine avaliou o jeito sincero de levar a vida. “É muito claro quando eu estou irritada, ou quando não gosto de um comentário. Gosto de pessoas transparentes, mas às vezes isso me prejudica muito. Às vezes você escuta alguma coisa de alguém do trabalho e tem que conviver, eu não gosto disso. Mas… é isso”, comentou.

