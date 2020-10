Magazine Mayra Cardi e Arthur Aguiar são flagrados juntos em shopping de São Paulo

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

Mayra Cardi e Arthur Aguiar foram flagrados passeando juntos pelo Shopping Iguatemi Campinas, neste sábado (17). Ambos de máscara de proteção contra a Covid-19, os dois conversavam enquanto caminhavam pelo local com uma sacola grande nas mãos.

A foto, compartilhada pelo Instagram “Gossip do Dia”, reacendeu a dúvida sobre uma reconciliação dos pais de Sophia. Recentemente, em entrevista a Leo Dias, a life coach revelou se voltaria com o ex-marido.

Nos comentários da foto, internautas demonstraram insatisfação com a possível retomada da relação do ex-casal, cujo casamento não era válido no Brasil. “Coragem”, declarou uma.

“Uma mulher com esse tanto de dinheiro, independente… Tá nisso ainda porquê?”, questionou outra. “Mayra é aquela amiga que faz a gente odiar o ex dela e volta com ele”, comparou uma terceira.

Ainda teve quem apontasse um motivo para os dois estarem no shopping: Sophia completa 2 anos na terça-feira (20), mas vai ganhar um festa neste domingo (18). “Foram comprar um presente pra filha juntos”, comentou a internauta. Em agosto, Mayra e Arthur foram flagrados em um supermercado, mas a influencer negou que estivesse em um relacionamento com o ator.

