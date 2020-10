Celebridades Isis Valverde usa espartilho e destaca barriga sarada em look

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

Isis arrancou elogios dos seguidores Foto: Reprodução/Instagram

Adepta de produções cheias de estilo, Isis Valverde caprichou no look para ir às compras com a mãe, Rosalba Nable, no Rio de Janeiro na sexta-feira (16).

A atriz deixou a barriga sarada à mostra em corset Dion Lee, de R$ 3.560, usou microbolsa Dior, Sadle Pouch, que custa cerca de R$ 11 mil, e joias Jolie by Monte Carlo.

Isis arrancou elogios dos seguidores. “Gata”, “Linda”, “Zero defeitos”, “Deusa”, “Maravilhosa”, “Perfeita”, “Rainha” e “Que mulher” foram alguns dos comentários deixados na publicação.

