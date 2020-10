Celebridades Marília Mendonça pede desculpas em live por transfobia

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

Quando Marília fez o comentário infeliz na apresentação virtual, muitas trans entraram em contato com a cantora e ela achou que se retratar somente no Twitter não era o suficiente

Marília Mendonça prometeu e cumpriu. Após ser acusada de transfobia ao rir contando a história de um amigo que teria ficado com uma mulher transexual, a cantora convidou a modelo Alice Felis, que foi brutalmente espancada até quase a morte no Rio de Janeiro, para participar de sua live neste sábado (17), no canal oficial dela no YouTube.

“Queria aproveitar esse momentinho da live, desse pico de audiência, para me desculpar por uma brincadeira que foi feita na última live. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Eu não vim aqui para me justificar sobre nada porque não tenho razão nenhum. Presto muito atenção nos meus erros e tenho tentado aprender cada vez mais e me consertar. E deixar quem passa por isso todos os dias, que é a trans Alice. Estou passando para me desculpar”, disse Marília.

Quando Marília fez o comentário infeliz na apresentação virtual, muitas trans entraram em contato com a cantora e ela achou que se retratar somente no Twitter não era o suficiente. A artista pediu o contato de Alice para um amigo em comum e a convidou para participar de sua live ao vivo, por meio de um vídeo, conscientizando as pessoas sobre a transfobia. Pensando na visibilidade para população LGBTQI+, Alice aceitou sem hesitar.

“Estou muito feliz. Amei o convite. Foi muito legal ela me procurar. Fiquei bem animada com essa oportunidade”, declarou a modelo.

Pedidos de desculpas

Na época da confusão, Marília ficou abalada e fez alguns pedidos de desculpas públicos nas redes sociais. “Passei o dia todo refletindo. E depois de refletir tanto, refaço o meu pedido de desculpas. Aproveitei para aprender mais sobre o assunto. Sobre como ajudar. Tem muita gente do coração bom e explicativo [ainda bem] que mesmo sofrendo com piadas como a minha me ajudam a evoluir”, escreveu ela.

“Acho que esse é o caminho. Estarei aprendendo todos os dias e repassando o que aprender. Me retratarei na próxima live, com a mesma visibilidade que teve a piada sem graça. Conto com vocês para me ajudarem a evoluir e me desconstruir todos os dias. Muito obrigada a todas as mensagens de carinho, mas isso não apaga meu erro. Somos humanos, mas não é por isso que não devemos buscar sermos melhores a cada dia. O debate é necessário. O linchamento de nada serve. Obrigada a quem teve paciência de explicar”, acrescentou.

