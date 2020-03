Celebridades Bruna Marquezine se emociona com reação de Manu a sua mensagem no “Big Brother Brasil”

Por Redação O Sul | 8 de março de 2020

Recado da atriz (foto) foi exibido em telão durante a festa de sábado do programa Foto: Divulgação/Iude Recado da atriz (foto) foi exibido em telão durante a festa de sábado do programa. (Foto: Divulgação/Iude) Foto: Divulgação/Iude

Bruna Marquezine se emocionou ao ver a reação de Manu Gavassi à mensagem enviada pela atriz que foi exibida na festa deste sábado (07) do BBB 20 “Big Brother Brasil”, da TV Globo.

Durante toda a noite, um telão mostrou mensagens enviadas por telespectadores. Em um momento da festa, os participantes foram surpreendidos por um recado de Bruna, uma das melhores amigas de Manu.

Em um vídeo postado em sua rede social, a atriz comentou a reação da cantora à mensagem. “Eu estou chorando. Queria poder mandar uma [mensagem] para ela, mas não pode, né? Tem que ser imparcial. Daí, eu tentei falar de um modo geral, imparcial. Que bom que ela ficou feliz”, disse Bruna, emocionada.

No texto exibido no telão da festa, a atriz escreveu: “Eu não tenho mais vida por culpa de vocês! Estou assistindo aqui de NY (viva o @globoplay nos EUA). Então aproveitem muito e causem nessa festa que o entretenimento da minha noite fria depende de vocês!”. “Amiga, te amo muito”, disse Manu, chorando, depois de ver a mensagem.

No momento em que fazia o vídeo, Bruna estava assistindo ao programa. “Com certeza a gente já ficou mais de um mês sem se ver, mas não sei se mais de um mês sem se falar. Não poder falar [com ela] e ver que ela está hoje tristinha, com medo de sair… Mas você não vai sair, bichinha. Corajosa demais”, disse.

A atriz também comentou sobre a briga de Manu com Victor Hugo durante a festa. “Se eu estivesse lá, estaria tretando com ele junto com ela. De fora, estou achando o máximo. Será que eu sou uma péssima amiga?”, brincou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário